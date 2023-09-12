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Россия экономит ракеты для массированных ударов с началом отопительного сезона, - Гуменюк

Фото: Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия, вероятно, будет некоторое время экономить ракеты для того, чтобы возобновить массированные обстрелы в осенне-зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время телемарафона.

"Вполне вероятно некоторое время враг будет экономить ракеты для того, чтобы готовиться к другим мероприятиям и действиям более мощным и массированным", - сказала она.

По ее словам, новые атаки могут быть связаны с осенне-зимним периодом, когда начнется отопительный сезон.

Сложный сезон

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.

Премьер-министр Денис Шмігаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массированных обстрелов городов со стороны России. Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).

Подробнее об опасности зимой читайте в материале РБК-Украина "Энергетика под угрозой. Чем Россия может атаковать Украину осенью и сколько у врага ракет".

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ракетиОтопительный сезон