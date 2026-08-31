ua en ru
Пн, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Россия два дня атакует объекты ДТЭК на Днепропетровщине, без света 30 тысяч семей

15:30 31.08.2026 Пн
1 мин
Враг снова массированно обстрелял энергетику Днепропетровской области
aimg Елена Бджола
Россия два дня атакует объекты ДТЭК на Днепропетровщине, без света 30 тысяч семей Фото: энергетик ДТЭК ремонтирует линии электропередач (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Из-за повреждений обстрелами оборудования на энергетических объектах Днепропетровщины десятки тысяч семей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

Россия снова атаковала объекты ДТЭК

В последние дни оккупанты уже трижды били по объектам ДТЭК в Днепропетровской области. Из-за этого существенно повреждено оборудование, отметили в компании.

Всего за последние два дня энергетики вернули свет для 40000 семей после российских атак.

Однако 30000 семей все еще остаются без электричества, говорят в ДТЭК.

В ДТЭК отметили, что они продолжают "битву за свет", несмотря на постоянные атаки РФ.

Ранее РБК-Украина писало, что обстрел Одесского района Россией 24 августа привел к повреждению энергетического объекта. В Пересыпском районе были перебои в работе критической инфраструктуры, многие люди остались без света.

Также сообщалось, что 18 августа российские атаки прекратили работу одной из ТЭС ДТЭК. Теплоэлектростанция потерпела массированный удар. В общей сложности с 2022 года ТЭС компании были атакованы россиянами более 230 раз.

Кроме того, восстановление света ДТЭК после вражеских обстрелов позволило вернуть электричество в дома почти 440 тысяч украинских семей в конце июля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Украина Война России против Украины
Новости
РФ атаковала склад VARUS под Киевом, возможны перебои со снабжением
РФ атаковала склад VARUS под Киевом, возможны перебои со снабжением
Аналитика
Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?