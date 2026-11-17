У ніч на 17 листопада в Росії заявили про нібито збиття 1441 українського дрона над десятками регіонів країни. Атаку назвали наймасштабнішою за ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Міноборони РФ.

Російські ЗМІ вже охрестили цей обстріл наймасштабнішою нічною атакою від початку повномасштабного вторгнення.

Також у переліку вказані Московський регіон, Республіка Башкортостан, окупований Крим, Краснодарський край та акваторії Азовського і Чорного морів.

У російському відомстві стверджують, що дрони збивали над Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Володимирською, Калузькою, Курською, Липецькою, Новгородською, Орловською, Ростовською, Рязанською, Самарською, Саратовською, Смоленською, Тверською, Тульською та Ульяновською областями.

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада безпілотники атакували підприємство "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Після удару на території одного з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії спалахнула пожежа.

Тієї ж ночі масована атака дронів відбувалася і на Москву. За повідомленням мера Сергія Собяніна, до опівночі на підльоті до столиці нібито знищили близько 200 безпілотників. У місті та області лунали вибухи, повідомлялося про падіння уламків.