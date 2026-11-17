В ночь на 17 ноября в России заявили о якобы сбитии 1441 украинского дрона над десятками регионов страны. Атаку назвали самой масштабной за ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Минобороны РФ.

В то же время заявленное количество сбитых беспилотников является данным российского Минобороны и не имеет подтверждения украинской стороны.

Российские СМИ уже окрестили этот обстрел самой масштабной ночной атакой с начала полномасштабного вторжения.

Также в списке указаны Московский регион, Республика Башкортостан, оккупированный Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

В российском ведомстве утверждают, что дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сверской и Смоленской областями.

Напомним, в ночь на 17 ноября беспилотники атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. После удара на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России вспыхнул пожар.

Той же ночью массированная атака дронов происходила и на Москву. По сообщению мэра Сергея Собянина, к полуночи на подлете в столицу якобы уничтожено около 200 беспилотников. В городе и области раздавались взрывы, сообщалось о падении обломков.