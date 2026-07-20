Росія дроном атакувала підприємство у Запоріжжі, є поранені

У Запоріжжя через дронову атаку РФ на харчове виробництво є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.
Чотири людини поранені удень 20 липня внаслідок атаки ворожого безпілотника на Запоріжжя, зазначив Федоров.
"Росіяни ударили по підприємству харчової промисловості. Внаслідок атаки зруйноване виробниче приміщення, пошкоджене устаткування", - уточнив він.
Раніше начальник СВА повідомляв, що одна людина загинула, ще п'ять - поранені через атаку РФ на Запоріжжя близько 11 ранку.
"Російські керовані авіабомби ударили по обласному центру, зруйнували та пошкодили житлові та нежитлові будівлі", - казав він.
Нагадаємо, увечері 19 липня Росія скинула КАБи на Запоріжжя. Кількість постраждалих зросла до 42. Серед них - восьмеро дітей.
19 липня окупанти знову атакували дроном пасажирський потяг у Запорізькій області. Постраждала провідниця.
18 липня Росія била по Запоріжжю цілий день. П'ятеро людей дістали поранень, у тому числі 14-річний хлопець та 17-річна дівчина.