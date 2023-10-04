UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія дронами та артилерією атакувала Нікополь: постраждала жінка та лінії електропередач

Фото: Наслідки обстрілу Нікополя (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 4 жовтня, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Російські нелюди знову тероризують Нікополь. Сьогодні по ньому цілили артилерією та дроном-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Фото: Наслідки обстрілу Нікополя (facebook.com)

Також Лисак повідомив, що у місті понівечені 10 приватних будинків, декілька господарських споруд. Ще одна - зруйнована. Пошкоджені й об’єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач.

Обстріли Нікополя та району Дніпропетровської області

Російські загарбники завдають ударів по населених пунктах Дніпропетровської області майже щодня. Найчастіше під атаку потрапляє Нікопольський район.

Нещодавно росіяни атакували Нікопольський район, для ударів по населених пунктах застосовували важку артилерію, і внаслідок атак є пошкодження будівель, а також - постраждалі.

Також позавчора російські війська атакували склад із матеріалами ДТЕК у Дніпропетровській області

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНікопольДніпропетровська областьВійна в Україні