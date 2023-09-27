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Окупанти обстріляли Нікопольський район: сталася пожежа, є постраждалі

Нікополь, Середа 27 вересня 2023 08:21
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Окупанти обстріляли Нікопольський район: сталася пожежа, є постраждалі Фото: внаслідок обстрілу Дніпропетровської області є постраждалі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти знов обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Противник для ударів по населених пунктах цієї ночі застосовував важку артилерію, і внаслідок атак є пошкодження будівель, а також - постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисака.

Під удари окупантів потрапили Нікополь та Мирівська громада.

"Постраждали двоє людей - чоловіки 44 і 68 років. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості", - розповів чиновник.

Які наслідки обстрілів:

  • зайнялася двоповерхова будівля, при цьому пожежа вже була приборкана;
  • пошкоджено приватне підприємство;
  • були побиті 4 господарські будівлі, причому одна з них - знищена вщент;
  • також було пошкоджено 6 приватних будинків, авто, газопроводи та лінію електропередач.

Наслідки ворожого обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області вночі 27 вересня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Нікополя та району Дніпропетровської області

Російські загарбники завдають ударів по населених пунктах Дніпропетровської області майже щодня. Найчастіше під атаку потрапляє Нікопольський район.

Нагадаємо, що 24 вересня війська РФ обстріляли Нікопольський район, застосовуючи для атак артилерію, а також безпілотник, з якого скинули боєприпас. Внаслідок ворожих атак було поранено місцевого жителя.

Перед цим, 23 вересня, окупанти шість разів за день били по Нікополю та району з артилерії та безпілотників. Тоді внаслідок ворожих атак також були поранені, у тому числі й дитина.

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Нікополь Дніпропетровська область
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