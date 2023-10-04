Росія дронами та артилерією атакувала Нікополь: постраждала жінка та лінії електропередач

Російські війська сьогодні, 4 жовтня, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

"Російські нелюди знову тероризують Нікополь. Сьогодні по ньому цілили артилерією та дроном-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Фото: Наслідки обстрілу Нікополя (facebook.com)

Також Лисак повідомив, що у місті понівечені 10 приватних будинків, декілька господарських споруд. Ще одна - зруйнована. Пошкоджені й об’єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач.

Обстріли Нікополя та району Дніпропетровської області

Російські загарбники завдають ударів по населених пунктах Дніпропетровської області майже щодня. Найчастіше під атаку потрапляє Нікопольський район.

Нещодавно росіяни атакували Нікопольський район, для ударів по населених пунктах застосовували важку артилерію, і внаслідок атак є пошкодження будівель, а також - постраждалі.

Також позавчора російські війська атакували склад із матеріалами ДТЕК у Дніпропетровській області.