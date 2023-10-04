Россия дронами и артиллерией атаковала Никополь: пострадала женщина и линии электропередач

Российские войска сегодня, 4 октября, обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадала местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

"Российские нелюди снова терроризируют Никополь. Сегодня по нему целились артиллерией и дроном-камикадзе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осколочное ранение получила 75-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести.

Фото: Последствия обстрела Никополя (facebook.com)

Также Лысак сообщил, что в городе изуродованы 10 частных домов, несколько хозяйственных построек. Еще одно - разрушено. Повреждены и объект инфраструктуры, авто и линии электропередач.

Обстрелы Никополя и района Днепропетровской области

Российские захватчики наносят удары по населенным пунктам Днепропетровской области почти каждый день. Чаще под атаку попадает Никопольский район.

Недавно россияне атаковали Никопольский район, для ударов по населенным пунктам применяли тяжелую артиллерию, и в результате атак возникли повреждения зданий, а также пострадавшие.

Также позавчера российские войска атаковали состав с материалами ДТЭК в Днепропетровской области.