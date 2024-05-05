Росія не дорахується ще 860 окупантів: оновлені втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 474 тисячі солдатів. ЗСУ за добу знищили 860 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні втрати Росії станом на 5 травня 2024 року складають:
Нагадаємо, що путінський режим приховує втрати окупаційних військ в Україні. Це стосується як особового складу, так і техніки. Більше того, Москва бреше про втрати України.
Британська розвідка прогнозує, що втрати Росії у війні протягом найближчих двох місяців зростуть. У Британії вважають, що причиною будуть наступальні операції, які, ймовірно, окупанти посилять найближчим часом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.