UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія не дорахується ще 860 окупантів: оновлені втрати ворога

Фото: Росія втратила на війні ще 860 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 474 тисячі солдатів. ЗСУ за добу знищили 860 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні втрати Росії станом на 5 травня 2024 року складають:

  • особового складу - близько 474 260 (+860) осіб,
  • танків - 7375 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 14179 (+18) од,
  • артилерійських систем - 12212 (+21) од,
  • РСЗВ - 1057 (+1) од,
  • засоби ППО - 790 (+2) од,
  • літаків - 349 (+1) од,
  • гелікоптерів - 325 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9636 (+25),
  • крилаті ракети - 2147 (+1),
  • кораблі /катери - 26 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16418 (+37) од,
  • спеціальна техніка - 2002 (+4).

Втрати Росії зростатимуть

Нагадаємо, що путінський режим приховує втрати окупаційних військ в Україні. Це стосується як особового складу, так і техніки. Більше того, Москва бреше про втрати України.

Британська розвідка прогнозує, що втрати Росії у війні протягом найближчих двох місяців зростуть. У Британії вважають, що причиною будуть наступальні операції, які, ймовірно, окупанти посилять найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України