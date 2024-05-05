Россия не досчитается еще 860 оккупантов: обновленные потери врага

Потери России будут расти

Напомним, что путинский режим скрывает потери оккупационных войск в Украине. Это касается как личного состава, так и техники. Более того, Москва лжет о потерях Украины.

Британская разведка прогнозирует, что потери России в войне в ближайшие два месяца возрастут. В Британии считают, что причиной будут наступательные операции, которые, вероятно, оккупанты усилят в ближайшее время.

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