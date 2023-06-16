Росія за допомогою своєї людини знижує вплив Пушиліна в "ДНР", - ЦНС

Росіяни призначили куратора, який буде освоювати кошти виділені на "будівництво" на окупованій частині Донецької області.

"Росіяни розуміють перспективи свого правління на тимчасово окупованій території Донецької області. Очевидно, що вони не будуть інвестувати жодних коштів у регіон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі ті проекти, які нібито фінансуються урядом РФ на "відбудову Донецької області", це чергова корупційна схема віце-прем’єра РФ Марата Хуснулліна. В ЦНС повідомили, що саме він делегував свою довірену особу в так званий уряд "ДНР" на посаду "міністра будівництва".

Ним став громадянин РФ Микола Циганов, який раніше працював у компанії "РосКапСтрой". Зараз вона є найвпливовішим освоювачем коштів на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Навіщо Хуснуллін поставив в "ДНР" свою людину

"Фактично, ключова задача Циганова - відрізати від контролю над коштами колаборанта Пушиліна", - пишуть у ЦНС.

Також російські чиновники хочуть розікрасти гроші, які виділяються на так звану "відбудову" регіону.