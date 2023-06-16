Россия с помощью своего человека снижает влияние Пушилина в "ДНР", - ЦНС

Россияне назначили куратора, который будет осваивать средства выделенные на "строительство" на оккупированной части Донецкой области.

"Россияне понимают перспективы своего правления на временно оккупированной территории Донецкой области. Очевидно, что они не будут инвестировать никаких средств в регион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все те проекты, которые якобы финансируются правительством РФ на "восстановление Донецкой области", это очередная коррупционная схема вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В ЦНС сообщили, что именно он делегировал свое доверенное лицо в так называемое правительство "ДНР" на должность "министра строительства".

Им стал гражданин РФ Николай Цыганов, который ранее работал в компании "РосКапСтрой". Сейчас она является самым влиятельным осваивателем средств на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Зачем Хуснуллин поставил в "ДНР" своего человека

"Фактически, ключевая задача Цыганова - отрезать от контроля над средствами коллаборанта Пушилина", - пишут в ЦНС.

Также российские чиновники хотят разворовать деньги, которые выделяются на так называемое "восстановление" региона.