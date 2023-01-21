Кадиров посилює свій вплив на окупованому Донбасі, - ЦНС

Голова Чечні Рамзан Кадиров все більше закріпляється на захоплених територій Донбасу та посилює там свій вплив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Напередодні лідер чеченських найманців заявив, що понад 300 кадіїв (судді, які застосовують закони шаріату) та імамів планують пройти підготовку і відправитися в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їхня присутність у складі чеченських угруповань в Україні може свідчити про те, що Кадиров має намір, аби чеченські сили виконували основну функцію управління на окупованих територіях. Так звані "судді" можуть як боротися з дезертирами, так й "легалізувати" мародерство, яке здійснюють чеченські бойовики.

Раніше повідомлялось, що посиленню впливу Кадирова на Донбасі сприяє велика кількість "кадирівців", переважна частина яких знаходиться в тилу й має необмежену владу в регіоні. Вони активно розграбовують регіон, вивозять до Чечні техніку з підприємств, та просто коштовності. В окупованому Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов’язків перед Кадировим.

Такий вплив "кадирівців" дуже непокоїть учасників ПВК "Вагнера" та інших військових зі складу ЗС РФ.