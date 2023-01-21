Кадиров посилює свій вплив на окупованому Донбасі, - ЦНС
Голова Чечні Рамзан Кадиров все більше закріпляється на захоплених територій Донбасу та посилює там свій вплив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.
"Напередодні лідер чеченських найманців заявив, що понад 300 кадіїв (судді, які застосовують закони шаріату) та імамів планують пройти підготовку і відправитися в Україну", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що їхня присутність у складі чеченських угруповань в Україні може свідчити про те, що Кадиров має намір, аби чеченські сили виконували основну функцію управління на окупованих територіях. Так звані "судді" можуть як боротися з дезертирами, так й "легалізувати" мародерство, яке здійснюють чеченські бойовики.
Раніше повідомлялось, що посиленню впливу Кадирова на Донбасі сприяє велика кількість "кадирівців", переважна частина яких знаходиться в тилу й має необмежену владу в регіоні. Вони активно розграбовують регіон, вивозять до Чечні техніку з підприємств, та просто коштовності. В окупованому Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов’язків перед Кадировим.
Такий вплив "кадирівців" дуже непокоїть учасників ПВК "Вагнера" та інших військових зі складу ЗС РФ.
Нагадаємо, що після того, як не стане російського диктатора Володимира Путіна, Ічкерія стане вільною країною - з так званим "главою" Рамзаном Кадировим чи без нього.
Загарбники масово вивозять дітей, зокрема підлітків, із Луганської області в Росії та, зокрема, Чечню для "патріотичного виховання".
Голову Чечні Рамзана Кадирова було оголошено в розшук Службою безпеки України.
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