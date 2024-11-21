UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Росія докладає зусиль для розширення війни, - МЗС про удар міжконтинентальною ракетою

Фото: Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) докладає зусиль, щоб розширити війну. Наразі триває експертиза з метою точного визначення типу ракети, яку ворог застосував зранку проти Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

"Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці і яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети", - заявив речник. 

Тихий зауважив, що сам удар доводить те, що Росія не прагне миру й докладає всіх зусиль для розширення війни. 

Обстріл Дніпра  

Вранці 21 листопада Російська Федерація здійснила ракетний удар по місту Дніпро, застосовуючи різноманітні види озброєння:

  • з Астраханської області була випущена міжконтинентальна балістична ракета;
  • з Тамбовської області - аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал";
  • з Волгоградської області - сім крилатих ракет Х-101.

Українські сили протиповітряної оборони (ППО) під час бою змогли перехопити та знищити шість крилатих ракет типу Х-101.

Обстріл призвів до пошкоджень промислового підприємства та реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю у Дніпрі.

Речник Європейського союзу (ЄС) Петер Стано, коментуючи удар по місту, заявив, що диктатор Володимир Путін знову робить ставку у ядерній грі із нещодавно оновленою ядерною доктриною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниРосійська ФедераціяВійна в Україні