Росія докладає зусиль для розширення війни, - МЗС про удар міжконтинентальною ракетою

"Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці і яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети", - заявив речник.

Тихий зауважив, що сам удар доводить те, що Росія не прагне миру й докладає всіх зусиль для розширення війни.

Обстріл Дніпра

Вранці 21 листопада Російська Федерація здійснила ракетний удар по місту Дніпро, застосовуючи різноманітні види озброєння:

з Астраханської області була випущена міжконтинентальна балістична ракета;

з Тамбовської області - аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал";

з Волгоградської області - сім крилатих ракет Х-101.

Українські сили протиповітряної оборони (ППО) під час бою змогли перехопити та знищити шість крилатих ракет типу Х-101.

Обстріл призвів до пошкоджень промислового підприємства та реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю у Дніпрі.

Речник Європейського союзу (ЄС) Петер Стано, коментуючи удар по місту, заявив, що диктатор Володимир Путін знову робить ставку у ядерній грі із нещодавно оновленою ядерною доктриною.