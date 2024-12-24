Россия за сутки потеряла более 260 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

На фронте по состоянию на вечер 24 декабря состоялось 248 боевых столкновений. Больше всего оккупанты атакуют на Покровском направлении, где несут значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар и 12 авиаударов, сбросив 29 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения более 640 дронов-камикадзе и осуществили около четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник пять раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Высокой Яруги. За сегодняшний день украинские подразделения уничтожили на данном направлении 45 оккупантов и еще 46 ранили, также обезвредили 11 БПЛА, три автомобиля и три единицы специальных средств оккупанта.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники остановили 15 вражеских атак, еще восемь продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики 25 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григорьевки. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отбили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении враг атаковал наши позиции у Часового Яра и в направлении Ступочек. Силы обороны остановили семь атак захватчиков, два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении агрессор совершил 15 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений у Торецка, Дружбы и Дачного, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 54 раза атаковал в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волкового и Нововасильевки. Наши защитники отбили 47 штурмовых действий врага, еще продолжаются семь боестолкновений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 261 оккупант, из них 133 - безвозвратно. Также уничтожены автомобиль и антенна связи.

На Кураховском направлении враг совершил 34 попытки прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Петропавловка, Шевченко и в районе Курахово. Двадцать четыре боестолкновения завершены, еще десять - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник 33 раза атаковал наши подразделения возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Большой Новоселки и Сторожевого. Украинские воины отбили 22 штурмовые действия врага, бои продолжаются.

На Приднепровском направлении войска захватчиков дважды безрезультатно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили.

Также продолжается операция в Курской области. В настоящее время Силы обороны отбили 28 атакующих действий захватчиков, бои продолжаются.