Росія за добу втратила майже 1200 солдатів та 59 артсистем: дані Генштабу ЗСУ

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що минулої доби на фронті, за даними Генштабу, станом на вечір відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники продовжували давати відсіч спробам окупантів просунутися в глибину української території.

Також у Генштабі розповіли, що російські загарбники минулого дня завдали 45 авіаційних ударів, скинуши 64 керовані авіаційні бомби. Також використали близько тисячі дронів-камікадзе і здійснили понад 4,5 тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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