Росія за добу втратила майже 1200 солдатів та 59 артсистем: дані Генштабу ЗСУ

За останню добу, з 14 на 15 лютого, втрати російської армії у війни проти України склали 1180 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 59 артсистем, 117 дронів та 127 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що минулої доби на фронті, за даними Генштабу, станом на вечір відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники продовжували давати відсіч спробам окупантів просунутися в глибину української території.
Також у Генштабі розповіли, що російські загарбники минулого дня завдали 45 авіаційних ударів, скинуши 64 керовані авіаційні бомби. Також використали близько тисячі дронів-камікадзе і здійснили понад 4,5 тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.
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