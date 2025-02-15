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Россия за сутки потеряла почти 1200 солдат и 59 артсистем: данные Генштаба ВСУ

Фото: ВСУ продолжают наносить потери оккупантам (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

За последние сутки, с 14 на 15 февраля, потери российской армии в войне против Украины составили 1180 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 59 артсистем, 117 дронов и 127 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 856 660 (+1 180) чел;
  • танков - 10 068 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 927 (+17) ед;
  • артиллерийских систем - 23 174 (+59) ед;
  • РСЗО - 1283 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1067 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 341 (+117) ед;
  • крылатых ракет - 3063 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37 379 (+127) ед;
  • специальной техники - 3747 (+2) ед.

 

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте, по данным Генштаба, по состоянию на вечер произошло 99 боевых столкновений. Украинские защитники продолжали давать отпор попыткам оккупантов продвинуться в глубину украинской территории.

Также в Генштабе рассказали, что российские захватчики за прошедший день нанесли 45 авиационных ударов, сбросив 64 управляемые авиационные бомбы. Также использовали около тысячи дронов-камикадзе и осуществили более 4,5 тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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