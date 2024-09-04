Росія за добу втратила майже 1400 солдатів та десятки ББМ: Генштаб оновив дані

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 620350 (+1390) осіб;

танків - 8618 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 16848 (+27) од.;

артилерійських систем - 17694 (+30) од.;

РСЗВ - 1177 од.;

засоби ППО - 940 од.;

літаків - 368 од.;

вертольотів - 328 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14616 (+43) од.;

крилаті ракети - 2580 од.;

кораблі/катери - 28 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 24007 (+35) од.;

спеціальна техніка - 3014 (+12) од.

Фото: зведення Генштабу (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, як писав Генеральний штаб ЗСУ, на лінії бойового зіткнення відбулось 207 бойових зіткнень. Більше половини з них - на Покровському та Курахівському напрямках.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що операція ЗСУ на території Курської області ймовірно змусила ворога перекинути частину своїх військ туди, попри те, що вони готувались для атак на Покровському напрямку.