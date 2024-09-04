Россия за сутки потеряла около 1400 солдат и десятки ББМ: Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки, 3 сентября, Силы обороны ликвидировали на фронте еще 1390 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла более 620 тысяч единиц личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.24 ориентировочно составили:
Фото: сводка Генштаба (facebook.com/GeneralStaff.ua)
За прошедшие сутки, как писал Генеральный штаб ВСУ, на линии боевого соприкосновения состоялось 207 боевых столкновений. Более половины из них - на Покровском и Кураховском направлениях.
Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что операция ВСУ на территории Курской области вероятно заставила врага перебросить часть своих войск туда, несмотря на то, что они готовились для атак на Покровском направлении.
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