Россия за сутки потеряла около 1400 солдат и десятки ББМ: Генштаб обновил данные

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 620350 (+1390) человек;

танков - 8618 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 16848 (+27) ед.;

артиллерийских систем - 17694 (+30) ед.;

РСЗО - 1177 ед.;

средства ПВО - 940 ед.;

самолетов - 368 ед.;

вертолетов - 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14616 (+43) ед.;

крылатые ракеты - 2580 ед.;

корабли/катера - 28 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 24007 (+35) ед.;

специальная техника - 3014 (+12) ед.

Фото: сводка Генштаба (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, как писал Генеральный штаб ВСУ, на линии боевого соприкосновения состоялось 207 боевых столкновений. Более половины из них - на Покровском и Кураховском направлениях.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что операция ВСУ на территории Курской области вероятно заставила врага перебросить часть своих войск туда, несмотря на то, что они готовились для атак на Покровском направлении.