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Росія за добу втратила майже 1400 солдатів та десятки ББМ: Генштаб оновив дані

Середа 04 вересня 2024 08:24
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Росія за добу втратила майже 1400 солдатів та десятки ББМ: Генштаб оновив дані Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 3 вересня, Сили оборони ліквідували на фронті ще 1390 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила більше ніж 620 тисяч одиниць особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 620350 (+1390) осіб;
  • танків - 8618 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 16848 (+27) од.;
  • артилерійських систем - 17694 (+30) од.;
  • РСЗВ - 1177 од.;
  • засоби ППО - 940 од.;
  • літаків - 368 од.;
  • вертольотів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14616 (+43) од.;
  • крилаті ракети - 2580 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24007 (+35) од.;
  • спеціальна техніка - 3014 (+12) од.

Росія за добу втратила майже 1400 солдатів та десятки ББМ: Генштаб оновив дані

Фото: зведення Генштабу (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, як писав Генеральний штаб ЗСУ, на лінії бойового зіткнення відбулось 207 бойових зіткнень. Більше половини з них - на Покровському та Курахівському напрямках.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пишуть, що операція ЗСУ на території Курської області ймовірно змусила ворога перекинути частину своїх військ туди, попри те, що вони готувались для атак на Покровському напрямку.

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