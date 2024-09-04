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Россия за сутки потеряла около 1400 солдат и десятки ББМ: Генштаб обновил данные

Среда 04 сентября 2024 08:24
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Россия за сутки потеряла около 1400 солдат и десятки ББМ: Генштаб обновил данные Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 3 сентября, Силы обороны ликвидировали на фронте еще 1390 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла более 620 тысяч единиц личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 620350 (+1390) человек;
  • танков - 8618 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 16848 (+27) ед.;
  • артиллерийских систем - 17694 (+30) ед.;
  • РСЗО - 1177 ед.;
  • средства ПВО - 940 ед.;
  • самолетов - 368 ед.;
  • вертолетов - 328 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14616 (+43) ед.;
  • крылатые ракеты - 2580 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24007 (+35) ед.;
  • специальная техника - 3014 (+12) ед.

Россия за сутки потеряла около 1400 солдат и десятки ББМ: Генштаб обновил данные

Фото: сводка Генштаба (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, как писал Генеральный штаб ВСУ, на линии боевого соприкосновения состоялось 207 боевых столкновений. Более половины из них - на Покровском и Кураховском направлениях.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что операция ВСУ на территории Курской области вероятно заставила врага перебросить часть своих войск туда, несмотря на то, что они готовились для атак на Покровском направлении.

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