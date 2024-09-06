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Росія за добу скинула 120 КАБів, а ЗСУ вдарили по пункту управління: ситуація на фронті

Україна , П'ятниця 06 вересня 2024 08:51
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Росія за добу скинула 120 КАБів, а ЗСУ вдарили по пункту управління: ситуація на фронті Фото: ЗСУ вдарили по пункту управління ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за добу скинула на Україну 121 керовану авіабомбу. ЗСУ вдарили по позиціях ворога та уразили пункт управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення. Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім цього, уразили пункт управління та чотири засоби ППО.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 15 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки.

На Лиманському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового.

На Сіверському напрямку точилося 10 боїв. Українські воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, в районах Торецька, Леонідівки та Неліпівки

На Покровському напрямку захисники відбивали 51 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 11 наступальних дій біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили штурм противника неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, тричі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

На інших напрямках обстановка без змін.

Курська операція

Нагадаємо, що місяць тому, 6 серпня, почалася операція Сил оборони України у Курській області Росії. ЗСУ продовжують наступальні дії та поповнюють обмінний фонд.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, Курська операція була превентивним ударом, оскільки ворог планував наступальні дії у Сумській області. За словами глави держави, Курська операція пішла за позитивним сценарієм, тому ЗСУ застосували план "А".

Зеленський також наголошував, що Україна буде утримувати території Росії, поки диктатора Володимира Путіна не змусять до переговорів.

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