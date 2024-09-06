Россия за сутки сбросила 120 КАБов, а ВСУ ударили по пункту управления: ситуация на фронте
Россия за сутки сбросила на Украину 121 управляемую авиабомбу. ВСУ ударили по позициям врага и поразили пункт управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение. Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, поразили пункт управления и четыре средства ПВО.
Ситуация на направлениях:
На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Старицы и Волчанска.
На Купянском направлении было 15 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки.
На Лиманском направлении произошло 17 боевых столкновений. Враг атаковал возле Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.
На Северском направлении велось 10 боев. Украинские воины пресекли все попытки противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки и Спорного.
На Краматорском направлении произошло 14 боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Часового Яра, Предтечино, Ивановского, Белой Горы, Иванополья и Клещиевки.
На Торецком направлении было 16 боев, в частности, в районах Торецк, Леонидовки и Нелиповки.
На Покровском направлении защитники отражали 51 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Лисовки, Украинска, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.
На Времивском направлении российские захватчики совершили 11 наступательных действий возле Водяного, Константиновки и Угледара.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили штурм противника неподалеку от Работино.
На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.
На других направлениях обстановка без изменений.
Курская операция
Напомним, месяц назад, 6 августа, началась операция Сил обороны Украины в Курской области России. ВСУ продолжают наступательные действия и пополняют обменный фонд.
Как отмечал президент Владимир Зеленский, Курская операция была превентивным ударом, поскольку враг планировал наступательные действия в Сумской области. По словам главы государства, Курская операция пошла по положительному сценарию, поэтому ВСУ применили план "А".
Зеленский также отмечал, что Украина будет удерживать территории России, пока диктатора Владимира Путина не принудят к переговорам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.