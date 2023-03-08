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Россия за сутки 60 раз обстреляла Херсонскую область: есть разрушения и пострадавший

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Херсон, Среда 08 марта 2023 08:45
Россия за сутки 60 раз обстреляла Херсонскую область: есть разрушения и пострадавший Фото: из-за обстрелов один житель Херсонской области получил ранения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия за минувшие сутки 61 раз обстреляла населенные пункты Херсонской области. В результате атак пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

Российские оккупанты за сутки выпустили почти 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и беспилотников.

Херсон попал под обстрел четырежды. Враг атаковал жилые кварталы. Из-за обстрелов в городе повреждены частные дома.

В результате ударов российских войск ранения получил мирный житель Херсонской области.

Напомним, в Херсоне вчера несколько раз раздались мощные взрывы. Местные сообщали о "прилетах".

Также отметим, что местные власти призывают жителей Херсона и области эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов.

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