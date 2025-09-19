Росія через зміни клімату втратить трильйони рублів, - СЗРУ

У розвідці зазначили, що внаслідок танення та природних явищ в Арктиці вже постраждали до 60% будівель.

"До середини століття лише втрати житлового фонду можуть сягнути 20,7 млрд доларів, а загальний збиток інфраструктурі перевищить 100 млрд доларів", - йдеться у повідомленні.

Як пише СЗРУ, сумарні втрати для економіки РФ оцінюються мінімум у 5 трлн рублів до 2050 року.

Особливо дорого буде вартувати утримання доріг у північних регіонах РФ, а саме - від 422 до 865 млрд рублів кожного року. Під найбільшим ризиком Чукотка, Якутія та Магаданська область.

Окрім того, проблеми виникають і в агросекторі.

"У південних регіонах очікується падіння врожайності зернових із втратами понад 100 млрд рублів на рік. Часткове розширення виробництва в центральних і північних регіонах не зможе компенсувати цей дефіцит", - повідомляє розвідка.

Також під загрозою навіть цифрова інфраструктура. СЗРУ інформує, що до 2050 року до 30% дата-центрів у Московській області можуть стати жертвами повеней, пожеж та сильних вітрів.

"Уже сьогодні збитки від стихійних лих становлять 900 мільярдів рублів щорічно", - сказано у публікації.

Резюмуючи у розвідці додали, що Російська Федерація стрімко входить "у фазу системної деградації інфраструктури, економіки та сільського господарства", а наслідки кліматичних змін будуть лише поглиблювати кризу.