В разведке отметили, что в результате таяния и природных явлений в Арктике уже пострадали до 60% зданий.

"К середине века только потери жилого фонда могут достичь 20,7 млрд долларов, а общий ущерб инфраструктуре превысит 100 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Как пишет СВРУ, суммарные потери для экономики РФ оцениваются минимум в 5 трлн рублей до 2050 года.

Особенно дорого будет стоить содержание дорог в северных регионах РФ, а именно - от 422 до 865 млрд рублей ежегодно. Под наибольшим риском Чукотка, Якутия и Магаданская область.

Кроме того, проблемы возникают и в агросекторе.

"В южных регионах ожидается падение урожайности зерновых с потерями более 100 млрд рублей в год. Частичное расширение производства в центральных и северных регионах не сможет компенсировать этот дефицит", - сообщает разведка.

Также под угрозой даже цифровая инфраструктура. СВРУ информирует, что к 2050 году до 30% дата-центров в Московской области могут стать жертвами наводнений, пожаров и сильных ветров.

"Уже сегодня убытки от стихийных бедствий составляют 900 миллиардов рублей ежегодно", - сказано в публикации.

Резюмируя в разведке добавили, что Российская Федерация стремительно входит "в фазу системной деградации инфраструктуры, экономики и сельского хозяйства", а последствия климатических изменений будут только усугублять кризис.