Росія через війну втратила понад 1,5 мільйона працездатних громадян, - розвідка

Згідно з інформацією розвідки, цього року на ринку праці в Росії через війну очікується:

уповільнення темпів зростання заробітних плат;

збереження рівня безробіття на поточному рівні;

посилення дефіциту кадрів.

"Через війну російська економіка вже втратила від 1,5 до 1,7 млн працездатних громадян", - уточнили в СЗР.

Там додали, що негативним є прогноз щодо розвитку ситуації на трудовому ринку РФ у довгостроковій перспективі - до 2045 року ринок праці скоротиться на 7-10 млн осіб з поточних 76 млн зайнятих громадян.

"Погіршення ситуації на ринку праці призводить до поглиблення стагфляційних процесів у російській економіці - підвищення рівня інфляції через зростання зарплат, зниження рівня виробництва, банкрутств низки підприємств", - додали в розвідці.

У СЗР підкреслили, що дефіцит працездатного населення - це одна з причин, чому в Росії влада не оголошує мобілізацію.