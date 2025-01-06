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Россия из-за войны потеряла более 1,5 миллиона трудоспособных граждан, - разведка

Иллюстративное фото: Россия массово теряет трудоспособных граждан (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России в 2025 году ожидается усиление дефицита кадров на трудовом рынке. Страна-агрессор уже потеряла более 1,5 млн трудоспособных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Согласно информации разведки, в этом году на рынке труда в России из-за войны ожидается:

  • замедление темпов роста заработных плат; 
  • сохранение уровня безработицы на текущем уровне; 
  • усиление дефицита кадров.

"Из-за войны российская экономика уже потеряла от 1,5 до 1,7 млн ​​трудоспособных граждан", - уточнили в СВР. 

Там добавили, что негативным является прогноз относительно развития ситуации на трудовом рынке РФ в долгосрочной перспективе - до 2045 года рынок труда сократится 7-10 млн человек из текущих 76 млн занятых граждан.

"Ухудшение ситуации на рынке труда приводит к углублению стагфляционных процессов в российской экономике - повышению уровня инфляции из-за роста зарплат, снижению уровня производства, банкротствам ряда предприятий", - добавили в разведке. 

В СВР подчеркнули, что дефицит трудоспособного населения - это одна из причин, почему в России власти не объявляют мобилизацию. 

Напомним, ранее Центр нацсопротивления сообщал о том, что во временно оккупированном Крыму возникла очень сложная ситуация на рынке труда.

Как объяснили в ЦНС, люди массово покидают Крым из-за страха, что боевые действия увеличатся.

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