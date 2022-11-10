Росія через своїх агентів на Заході дискредитує ЗСУ та Україну, - ГУР

"Вони (росіяни, - ред.) працюють із засобами масової інформації для проведення інформаційних операцій, як, наприклад, про вигаданий продаж Україною західного озброєння або застосування нашими Збройними силами "брудної бомби", - зазначив співрозмовник.

За словами Черняка, росіяни дуже зацікавлені в тому, щоб перекрити шляхи постачання зброї від наших партнерів, адже розуміють, що без їхньої військово-технічної допомоги Україні буде дуже тяжко.

"На фінансування саме цієї інформаційної кампанії щодо протидії надходженню зброї росіяни витрачають мільйони доларів. Вона масштабна і поки неефективна. Проте країна-терорист не полишає спроб чинити вплив на країни Європи, зокрема Великобританію, на німецьке суспільство", - пояснив представник ГУР.

Він уточнив, що росіяни намагаються унеможливити надходження зброї до України будь-якими способами. Залучені й космічна розвідка, і агентурна мережа, і всі засоби політичного та економічного шантажу.

"Інформаційні атаки через ЗМІ - це лише одна зі складових широкомасштабної інформаційної операції з дискредитації України перед західним світом", - сказав Черняк.

Зазначимо, що росіяни ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого використовували своїх "агентів впливу" в Європі з метою дискредитації України, а після вторгнення фокусують увагу на дискредитації ЗСУ та дій української влади. Це нібито має спрацювати на те, щоб західні партнери України припинили постачання зброї.

Зокрема, проплачені російські агенти впливу періодично поширюють у європейських ЗМІ або "зливних бачках" інформацію про те, що українські військові продають на чорному ринку ПТРК Javelin та NLAW, ПЗРК Stinger, САУ Caesar і навіть M142 HIMARS. Але, зрозуміло, що жодного доказу такого обігу зброї на "чорному ринку" не було представлено. І на постачання зброї Україні подібні вкидання не впливають.

Не виключено, що росіяни надалі для проведення інформаційних операцій проти України почнуть використовувати агентів впливу в Європі з-поміж політичних діячів, які обіймати посади в ряді міжнародних організацій, щоби використати майданчик однієї з цих міжнародних організацій для подальших спроб дискредитації. До того ж подібні приклади вже мали місце.