Россия через своих агентов на Западе дискредитирует ВСУ и Украину, - ГУР

"Они (россияне, - ред.) работают со средствами массовой информации для проведения информационных операций, как, например, о вымышленной продаже Украиной западного вооружения или применении нашими Вооруженными силами "грязной бомбы"", - отметил собеседник.

По словам Черняка, россияне очень заинтересованы в том, чтобы перекрыть пути поставки оружия от наших партнеров, понимая, что без их военно-технической помощи Украине будет очень тяжело.

"На финансирование именно этой информационной кампании по противодействию поступлению оружия россияне тратят миллионы долларов. Она масштабна и пока неэффективна. Однако страна-террорист не оставляет попыток оказать влияние на страны Европы, в частности Великобританию, на немецкое общество", - пояснил представитель ГУР.

Он уточнил, что россияне пытаются сделать невозможным поступление оружия в Украину любыми способами. Привлечены и космическая разведка, и агентурная сеть, и все средства политического и экономического шантажа.

"Информационные атаки через СМИ - это лишь одна из составляющих широкомасштабной информационной операции по дискредитации Украины перед западным миром", - сказал Черняк.

Отметим, что россияне еще до полномасштабного вторжения 24 февраля использовали своих "агентов влияния" в Европе с целью дискредитации Украины, а после вторжения фокусируют внимание на дискредитации ВСУ и действиях украинской власти. Это якобы должно сработать, чтобы западные партнеры Украины прекратили поставки оружия.

В частности, проплаченные российские агенты влияния периодически распространяют в европейских СМИ или "сливных бачках" информацию о том, что украинские военные продают на черном рынке ПТРК Javelin и NLAW, ПЗРК Stinger, САУ Caesar и даже M142 HIMARS. Но понятно, что никакого доказательства такого обращения оружия на "черном рынке" не было представлено. И на поставку оружия Украине подобные вбрасы не влияют.

Не исключено, что россияне в дальнейшем для проведения информационных операций против Украины начнут использовать агентов влияния в Европе среди политических деятелей, занимающих должности в ряде международных организаций, чтобы использовать площадку одной из этих международных организаций для дальнейших попыток дискредитации. К тому же, подобные примеры уже имели место.