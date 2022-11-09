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Не лише Іран. У розвідці назвали країни, які допомагають Росії

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Середа 09 листопада 2022 12:49
Не лише Іран. У розвідці назвали країни, які допомагають Росії Фото: представник ГУР МО Вадим Скібіцький (finbalance.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія зверталася за допомогою для ведення війни проти України не лише до Ірану, а й до Китаю та Північної Кореї. Окрім цього, Казахстан та Узбекистан допомагають країні-агресору обходити санкції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького в інтерв'ю La Repubblica.

"Вони також зверталися до Китаю та Північної Кореї, можливо, до Киргизстану, за поставками зброї, зокрема куль для РСЗВ - "Смерч" і "Ураган". Є країни, такі як Казахстан і Узбекистан, які допомагають Росії обходити санкції, продаючи їм американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет", сказав він.

Він наголосив, що у Росії немає суперсучасної зброї, яку вона демонструє на військових парадах. За словами Скібіцького, це просто інсценізація. Москва не може сама виробляти високотехнологічну зброю, тому звертається до інших країн.

Нагадаємо, за даними Sky News, Росія передала Ірану готівку і захоплені в Україні зразки західної зброї в обмін на безпілотники, які використовує для ударів по Україні.

Крім того, РФ домовилась з Іраном про постачання ударних дронів та балістичних ракет дальністю 300 і 700 кілометрів.

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