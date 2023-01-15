Росія через маніпуляції з ціною на газ змогла збільшити дохід від експорту добрив

"Згідно з даними ООН, за перші 10 місяців 2022 року російський експорт добрив зріс на 70% - до 16,7 млрд доларів порівняно з тим самим періодом 2021 року. Статистика імпорту від торговельних партнерів Москви показує, що обсяги продажів за кордон впали лише на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - йдеться в огляді FT.

Одним із товарів, які Росія продовжує експортувати, є аміак як сировина для азотних добрив. Це сталося через закриття трубопроводу по території України. Згідно з даними ООН, на частку Росії припадає близько 12% світового експортного ринку аміаку. При цьому російський експорт цієї продукції, яка використовується в таких галузях, як виробництво пластмас і текстилю, впав на 76% за обсягом за перші дев'ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Однак оскільки експорт продовольства та добрив з Росії звільнений від західних санкцій, щоб підтримати глобальну продовольчу безпеку, особливо для бідніших країн, це дало змогу РФ при зменшенні обсягів експорту наростити доходи за цим показником.

РФ нарощує експорт до таких країн, як Індія, Туреччина та В'єтнам.