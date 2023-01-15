Россия из-за манипуляций с ценой на газ смогла увеличить доход от экспорта удобрений

"Согласно данным ООН, за первые 10 месяцев 2022 года российский экспорт удобрений вырос на 70% - до 16,7 млрд долларов по сравнению с тем же периодом 2021 года. Статистика импорта от торговых партнеров Москвы показывает, что объемы продаж за границу упали только на 10% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - говорится в обзоре FT.

Одним из товаров, которые Россия продолжает экспортировать, является аммиак, как сырье для азотных удобрений. Это произошло из-за закрытия трубопровода на территории Украины. Согласно данным ООН, на долю России приходится около 12% мирового экспортного рынка аммиака. При этом российский экспорт этой продукции, используемой в таких отраслях, как производство пластмасс и текстиля, упал на 76% по объему за первые девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, поскольку экспорт продовольствия и удобрений из России освобожден от западных санкций, чтобы поддержать глобальную продовольственную безопасность, особенно для более бедных стран, это позволило РФ при уменьшении объемов экспорта нарастить доходы по этому показателю.

РФ наращивает экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам.