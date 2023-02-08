Росія через фейкові ЗМІ хоче підірвати підтримку України в Європі: приклади від Bloomberg

Інформаційна агенція наводить чотири випадки з досліджень Європейського Союзу, коли були створені фейкові титульні сторінки, що імітують візуальний стиль європейських сатиричних журналів, щоб атакувати Україну та президента Володимира Зеленського.

Зокрема, два відео імітували Al Jazeera та Euronews, у яких стверджувалося, що українських футбольних уболівальників нібито "затримали в Досі через відповідну поведінку нацистів під час Чемпіонату світу з футболу", а німецький аукціонний дім збирався знищити російські твори мистецтва.

Цей контент швидко підхопили та розширили канали, пов’язані з "російськими державними ЗМІ".

Зазначено, що в попередньому дослідженні в ЄС проаналізували вибірку зі 100 випадків маніпулювання інформацією в період з жовтня по грудень. З огляду на 60 випадків, пов’язаних з російським вторгненням в Україну, метою Москви є відволікти аудиторію, відвернути провину або спрямувати увагу на різні теми.

"Ця війна ведеться не тільки на полі бою солдатами, вона ведеться в інформаційному просторі, намагаючись завоювати серця та уми людей. У нас є багато доказів того, що Росія стоїть за скоординованими спробами маніпулювати публічними дебатами у відкритих суспільствах", - наводить Bloomberg слова голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Також Боррель порівняв нинішніх російських журналістів, які стоять за інформаційними маніпуляціями, з Йозефом Геббельсом, головним пропагандистом Адольфа Гітлера, але з набагато потужнішою здатністю множити брехню зі "швидкістю світла, досягаючи кожного".

При цьому зазначається, що ЄС намагається протистояти зусиллям Росії з дезінформації, які, за словами офіційних осіб, спрямовані на підрив єдності блоку щодо підтримки України.

У рамках своїх зусиль Євросоюз вимагав від основних платформ соціальних мереж підготувати звіти про свої зусилля щодо дотримання нового кодексу блоку щодо дезінформації, а декілька комісарів у Брюсселі у цьому контексті особливо критикували нового власника Twitter Ілона Маска.

У звіті також зазначено, що російські дипломатичні канали є невід’ємною частиною інцидентів маніпулювання інформацією, тоді як Китай також використовує дипломатичні канали, здебільшого націлені на США.

Як заявлено у звіті, вибірка даних також вказує на те, що існує певна співпраця між зусиллями Росії та Китаю щодо маніпулювання інформацією.

Нагадаємо, що одним із інструментів ведення війни РФ проти України є й інформаційний. Кремль за допомогою так званих "державних ЗМІ" впливає на суспільну думку та вкидає, зокрема, потрібні йому настрої в контексті ведення війни проти українців.

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