Россия через фейковые СМИ хочет подорвать поддержку Украины в Европе: примеры от Bloomberg

Информационное агентство приводит четыре случая по исследованиям Европейского Союза, когда были созданы фейковые титульные страницы, имитирующие визуальный стиль европейских сатирических журналов, чтобы атаковать Украину и президента Владимира Зеленского.

В частности, два видео имитировали Al Jazeera и Euronews, в которых утверждалось, что украинских футбольных болельщиков якобы "задержали в Дохе из-за соответствующего поведения нацистов во время Чемпионата мира по футболу", а немецкий аукционный дом собирался уничтожить российские произведения искусства.

Контент быстро подхватили и разогнали каналы, связанные с российскими "государственными СМИ".

Отмечено, что в предварительном исследовании в ЕС проанализировали выборку из 100 случаев манипулирования информацией в период с октября по декабрь. Учитывая 60 случаев, связанных с российским вторжением в Украину, целью Москвы является отвлечь аудиторию, отвлечь вину или обратить внимание на разные темы.

"Эта война ведется не только на поле боя солдатами, она ведется в информационном пространстве, пытаясь завоевать сердца и умы людей . У нас много доказательств того, что Россия стоит за скоординированными попытками манипулировать публичными дебатами в открытых обществах", - приводит Bloomberg слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Также Боррель сравнил нынешних российских журналистов, стоящих за информационными манипуляциями, с Йозефом Геббельсом, главным пропагандистом Адольфом Гитлером, но с гораздо более мощной способностью умножать ложь со "скоростью света, достигая каждого".

При этом отмечается, что ЕС пытается противостоять усилиям России по дезинформации, которые, по словам официальных лиц, направлены на подрыв единства блока поддержки Украины.

В рамках своих усилий Евросоюз потребовал от основных платформ социальных сетей подготовить отчеты о своих усилиях по соблюдению нового кодекса блока дезинформации, а несколько комиссаров в Брюсселе в этом контексте особенно критиковали нового владельца Twitter Илона Маска.

В отчете также отмечено, что российские дипломатические каналы являются неотъемлемой частью инцидентов манипулирования информацией, в то время как Китай также использует дипломатические каналы, в основном нацеленные на США.

Как говорится в отчете, выборка данных также указывает на то, что существует определенное сотрудничество между усилиями России и Китая по манипулированию информацией.

Напомним, что одним из инструментов ведения войны РФ против Украины является и информационный. Кремль с помощью так называемых "государственных СМИ" влияет в общественное мнение и вбрасывает, в частности, нужные ему настроения в контексте ведения войны против украинцев.

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