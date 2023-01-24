Росія через 5 років може наростити свій військовий потенціал, - міністр оборони Латвії

В Латвії вважають, що зараз немає прямої військової загрози біля кордонів Латвії, але через 5 років Росія може наростити свій військовий потенціал і сконцентрувати свої збройні сили.
Про це заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце, передає РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Мир крихкий, ситуація може змінитися, і найближчі п'ять років - це час, на думку військових, за який Росія могла б знову наростити свій військовий потенціал", - заявила вона.
За словами Мурнієце, Латвія має робити все можливе для укріплення своєї обороноспроможності, щоб "в критичний момент Латвія була готова до можливої військової агресії".
Нагадаємо, що 23 січня, до МЗС Литви запросили посла Росії Михайла Ваніна. Йому повідомили, що він має залишити країну до 24 лютого.
Також повідомлялось, що Латвія готує для України черговий пакет військової допомоги. Країна передасть українським військам зенітно-ракетні комплекси Stinger, вертольоти та безпілотники.
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