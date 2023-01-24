Росія через 5 років може наростити свій військовий потенціал, - міністр оборони Латвії

В Латвії вважають, що зараз немає прямої військової загрози біля кордонів Латвії, але через 5 років Росія може наростити свій військовий потенціал і сконцентрувати свої збройні сили.

Про це заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце, передає РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Мир крихкий, ситуація може змінитися, і найближчі п'ять років - це час, на думку військових, за який Росія могла б знову наростити свій військовий потенціал", - заявила вона. За словами Мурнієце, Латвія має робити все можливе для укріплення своєї обороноспроможності, щоб "в критичний момент Латвія була готова до можливої військової агресії".