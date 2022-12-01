Росія будує фортифікаційні споруди неподалік від Бахмуту. Фото

Російська армія окопується та будує оборонні споруди в районі селища Володимирівка неподалік від Бахмуту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Радіо Свободи.
На аерознімках видно, що росіяни будують оборонні рубежі, в тому числі, і серед зруйнованих будівель селища. Зазначимо, що воно розташоване за 15 км від Бахмуту, і зараз перебуває під російською окупацією.
Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку росіяни продовжують вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.
Також повідомлялось, що російські війська досягли незначних успіхів у районі Бахмута. Окупанти перебільшили свої "успіхи" на фронті.
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