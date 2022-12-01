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Россия строит фортификационные сооружения недалеко от Бахмута. Фото

Фото: россияне строят оборонные рубежи под Бахмутом (Радио Свобода)
Автор: Антон Малиновский

Российская армия окапывается и строит оборонительные сооружения в районе поселка Владимировка недалеко от Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Радио Свободы.

На аэроснимках видно, что россияне строят оборонительные рубежи, в том числе, и среди разрушенных построек поселка. Отметим, что он расположен в 15 км от Бахмута, и сейчас находится под российской оккупацией.

Напомним, что на Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Продолжается перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования подразделений, понесших потери.

Также сообщалось, что российские войска добились незначительных успехов в районе Бахмута. Оккупанты преувеличили свои "успехи" на фронте.

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БахмутВойна России против Украины