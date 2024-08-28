Росія буде загрозою для України, якщо залишиться такою, якою є зараз, - Рахманін

Він зазначив, що для України абсолютна перемога - це вихід на кордони 1991 року, які закріплені у Конституції. Проте щодо того, що сьогодні вважати перемогою - це питання складне.

На думку нардепа, найближчий рік або два вихід на кордони 1991 року є малоймовірним. Але це досяжно в залежності від обставин. Рахманін наголосив, що поки ситуація в Росії не зміниться, вона завжди буде становити для України небезпеку, незалежно від того, чи буде повернення на кордони 2022 року або 1991 року.

"Поки Росія є такою, якою вона є, вона буде являти для нас загрозою. Навіть якщо буде замороження конфлікту, режим припинення вогню, мирна угода, яка зараз виглядає фантастичною, але давайте пофантазуємо. Все одно Росія являтиме для нас загрозу, поки в Росії щось не зміниться", - сказав він.

Рахманін додав, що поки немає об'єктивних причин говорити про те, що в Росії щось зміниться. Як вважає нардеп, невідомо, коли це станеться і якою буде ціна.

"Для нас справді важливим є факт, що ми довели - і це та перемога, яку ми вже насправді здобули - ми нарешті довели всьому світу своє право на життєздатність. Оцей іспит на самодостатність ми вже витримали. Це означає, що наші шанси здобути повноцінну перемогу вони є реальними, дуже складними, які залежать від багатьох чинників, від багатьох обставин", - наголосив парламентар.