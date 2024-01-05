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Росія буде загрозою незалежно від результатів війни чи президента, - глава МЗС Латвії

П'ятниця 05 січня 2024 14:54
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Росія буде загрозою незалежно від результатів війни чи президента, - глава МЗС Латвії Фото: Криш'яніс Каріньш, міністр закордонних справ Латвії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що після завершення війни в Україні НАТО доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Латвії Криш'яніса Каріньша в інтерв'ю Financial Times.

Як відзначив міністр, Росія має імперіалістичну ідеологію, у зв'язку з чим загроза з її боку зберігатиметься навіть після зміни президента або ж коли Україна поверне свої території.

"Росія не зупиниться, Росію можна лише зупинити. Зупинити росію в Україні не означає, що все скінчено. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Ось що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії", - додав глава МЗС.

На думку Каріньша, НАТО необхідно підвищити свій потенціал, а також оперативну сумісність своєї оборонної промисловості, що дозволить забезпечити стандартизацію різних систем озброєння й ширше спільне використання боєприпасів та артилерії між союзниками.

За словами голови МЗС Латвії, щойно війна закінчиться - Росія почне відновлювати власну військову машину. Зокрема країна-терорист прагнутиме спровокувати й створити нові труднощі на своєму кордоні. Через це НАТО повинно виключити будь-які майбутні інциденти своєю рішучістю й інвестиціями в оборону.

"Росія - це не тільки проблема для України, вона становить небезпеку для всієї Європи, навіть після української війни. Якщо Україна поверне собі територію, Росія, як і раніше, становитиме загрозу. Це означає, що нам необхідно скоригувати наше мислення на довгострокову перспективу", - відзначив Каріньш.

Допомога від Латвії

Нещодавно уряд Латвії ухвалив рішення про передачу Україні ще восьми автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. Також сейм країни дозволив передавати все рухоме майно, у тому числі й автомобілі, які перебувають у власності парламенту.

У грудні міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.

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