Росія буде видавати соцвиплати жителям ТОТ України "цифровими рублями", - ЦПД

З 1 жовтня Росія запускає випробування "цифрового рубля". Нова форма національної валюти буде застосовуватися і на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, частину соціальних виплат жителям планують переводити у "цифрові гроші".

Масовий запуск

Повномасштабне впровадження "цифрового рубля" у Росії заплановане на 2026-2028 роки. Проєкт передбачає поступове підключення найбільших банків та комерційних компаній.

Кошти зберігатимуться у спеціальних цифрових гаманцях на платформі Центробанку, а доступ надаватиметься через банківські мобільні додатки та інтернет-банкінг.

Повний контроль над фінансами

Запровадження "цифрового рубля" дозволяє державі отримати абсолютний контроль над транзакціями як фізичних, так і юридичних осіб. Кремль зможе відстежувати будь-яку покупку чи фінансовий потік.

Ба більше, влада матиме можливість обмежувати витрати "цифрових рублів" за місцем проживання або категорією товарів, блокувати рахунки без судових рішень, а також автоматично списувати податки, штрафи та інші платежі.

Інструмент контролю

Офіційно запуск "цифрового рубля" подають як модернізацію фінансової системи. Насправді ж ідеться не про зручність для громадян, а про черговий механізм тотального контролю над населенням і бізнесом.

"Використання цієї схеми на тимчасово окупованих територіях України свідчить про прагнення Росії ще глибше "інтегрувати" їх у "русскій мір" і позбавити місцеве населення фінансової свободи", - наголошують у ЦПД.