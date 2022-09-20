Росія не буде допущена до Євро-2024, – Павелко

Очільник УАФ відреагував на спроби Російського футбольного союзу домогтися дискваліфікації головного тренера збірної України. Функціонери держави-агресора звинуватили Олександра Петракова в "дискримінації росіян".

Павелко назвав скаргу РФС "істерикою", що не вартує ані найменшої уваги. За його словами, УЄФА розглянув запит росіян і оголосив асоціації попередження і незначний штраф. Окрім того, функціонер поділився поганими для РФС новинами.

"Водночас росіянам просто немає до чого готуватися. Як і вимагав, РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання!" – написав Павелко.

Саме на другу неділю жовтня заплановане жеребкування кваліфікації до Євро-2024. УЄФА розподілить європейські збірні в 10 відбіркових груп. На чемпіонат Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.