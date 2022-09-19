Россия пожаловалась в УЕФА на Петракова: суть обвинений и требования агрессора

Патриотическая позиция главного тренера сборной Украины Александра Петракова не дает покоя приспешникам Владимира Путина из Российского футбольного союза. Они требуют от УЕФА дисквалифицировать специалиста за "дискриминацию россиян".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

РФС направил в УЕФА письмо с требованием дисквалифицировать украинского специалиста. Российские функционеры привели ряд "доказательств" нарушения кодекса поведения Союза европейских футбольных ассоциаций.

Петраков получил обвинение в дискриминации россиян и несоблюдении политического нейтралитета. На вооружение чиновники федерации страны-агрессора взяли цитаты наставника сборной Украины из нескольких интервью, где он затрагивает тему агрессии РФ против его родины.

В частности, РФС не нравится слова Петракова о намерении присоединиться к защитникам Украины и призыв исключить россиян из всех спортивных соревнований на планете. Украинский тренер, по словам заместителя генсекретаря организации Рогачева, "разжигал общественную ненависть на национальной почве и использовал футбол для отстаивания политических взглядов".

По мнению фукционеров государства-агрессора, Петраков сделал "призыв к насилию", поскольку потребовал отстранить спортсменов РФ от соревнований без якобы законных на то оснований. Реакция УЕФА на обвинения России пока неизвестна.

Ранее организация отстранила все российские команды от международных турниров. В частности, сборная России пропустит сезон 2022/23 Лиги наций, а тамошние клубы не играют в еврокубках с весны 2022-го.