Росія бреше про тишу в Чорному морі й енергетичне перемир’я, - Зеленський

За словами президента, Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни. Однак росіяни вже у день перемовин в Саудівській Аравії щодо досягнення перемир'я почали маніпулювати фактами.

"Вже вони намагаються перекрутити домовленості й фактично обманути і наших посередників, і весь світ", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що є абсолютно чіткі заяви щодо домовленостей в Ер-Ріяді, які опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. Однак Росія декламує зовісм інше.

"І є те, про що знову бреше Кремль: що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше. І це залежить від світу – від усіх, кому реально потрібен мир, – чи дозволять знову Москві брехати", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що пропозиція Америки щодо повного й безумовного припинення вогню усюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі, на столі ще з 11 березня. Але саме Росія на це не погодилася і затягує війну.

"Зараз Москва щось там вимагає щодо зняття частини санкцій, хоча три роки розповідає, що санкції їм нібито не страшні й навіть корисні. Але якщо росіяни не виконають умов сьогоднішніх домовленостей і спробують знову тиснути на Америку, на Європу, на Україну, то відповідь, вважаю я, має бути одна: точно нові санкції, точно більше тиску", - підкреслив Зеленський.

Заяви Кремля

Нагадаємо, що Росія оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками в Саудівській Аравії. У ній, зокрема, зазначено умови для перемир'я з Україною на морі.

Так, в Кремлі заявили, що США і Росія домовилися забезпечити в Чорному морі безпеку судноплавства. Однак такі домовленості можуть набути чинності тільки після зняття санкцій з "Россельхозбанка" та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством і добривами, та ще низки компаній.