Россия врет о тишине в Черном море и энергетическом перемирии, - Зеленский

По словам президента, Украина готова работать максимально быстро и абсолютно прозрачно для завершения войны. Однако россияне уже в день переговоров в Саудовской Аравии по достижению перемирия начали манипулировать фактами.

"Уже они пытаются перекрутить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что есть абсолютно четкие заявления относительно договоренностей в Эр-Рияде, которые опубликованы Белым домом. Каждый может увидеть, что там указано. Однако Россия декламирует совсем другое.

"И есть то, о чем снова врет Кремль: что якобы тишина в Черном море зависит от вопроса о санкциях и что якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта. Москва всегда врет. И это зависит от мира - от всех, кому реально нужен мир, - позволят ли снова Москве врать", - подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что предложение Америки относительно полного и безусловного прекращения огня всюду, а не только по энергетике и в Черном море, на столе еще с 11 марта. Но именно Россия на это не согласилась и затягивает войну.

"Сейчас Москва что-то там требует по снятию части санкций, хотя три года рассказывает, что санкции им якобы не страшны и даже полезны. Но если россияне не выполнят условий сегодняшних договоренностей и попытаются снова давить на Америку, на Европу, на Украину, то ответ, считаю я, должен быть один: точно новые санкции, точно больше давления", - подчеркнул Зеленский.

Заявления Кремля

Напомним, что Россия обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии. В нем, в частности, указаны условия для перемирия с Украиной на море.

Так, в Кремле заявили, что США и Россия договорились обеспечить в Черном море безопасность судоходства. Однако такие договоренности могут вступить в силу только после снятия санкций с "Россельхозбанка" и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, и еще ряда компаний.