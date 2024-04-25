Росія бреше про плани Польщі анексувати частину України, - Сікорський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF.

"Росія бреше про нібито наявні у Польщі плани щодо анексії частини України. Донбас - це Україна; Крим - це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина - це теж Україна. Тому я повторюю це, щоб це почули і в Кремлі: Львів - це Україна", - заявив глава МЗС.

Він наголосив, що російські лідери та пропагандисти хочуть розділити поляків та українців.

Він зазначив, що Польща для підвищення ефективності дій приєдналася до декларації країн G7 про взаємні довгострокові зобов'язання щодо України. Він наголосив, що як сусідня країна, військовий, гуманітарний та енергетичний центр, Варшава хоче брати участь у формуванні цих зобов'язань, а не спостерігати збоку, як це роблять інші.

Міністр зазначив, що польські компанії мають відігравати важливу роль у відновленні української економіки та інфраструктури. Він підкреслив, що для підтримки їхніх зусиль було створено посаду уповноваженого з відновлення України. Він повідомив, що найближчим часом у Польщі також розпочне свою діяльність представництво Управління ООН з обслуговування проектів.

Він наголосив, що Росія має відповісти за шкоду, завдану Україні досі. Він зазначив, що важливим інструментом у боротьбі з агресором є ефективні санкції ЄС.