Россия лжет о планах Польши аннексировать часть Украины, - Сикорский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.

"Россия лжет о якобы имеющихся у Польши планах по аннексии части Украины. Донбасс - это Украина; Крым - это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галиция - это тоже Украина. Поэтому я повторяю это, чтобы это услышали и в Кремле: Львов - это Украина", - заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты хотят разделить поляков и украинцев.

Он отметил, что Польша для повышения эффективности действий присоединилась к декларации стран G7 о взаимных долгосрочных обязательствах в отношении Украины. Он отметил, что как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический центр, Варшава хочет участвовать в формировании этих обязательств, а не наблюдать со стороны, как это делают другие.

Министр отметил, что польские компании должны играть важную роль в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры. Он подчеркнул, что для поддержки их усилий была создана должность уполномоченного по восстановлению Украины. Он сообщил, что в ближайшее время в Польше также начнет свою деятельность представительство Управления ООН по обслуживанию проектов.

Он подчеркнул, что Россия должна ответить за ущерб, нанесенный Украине до сих пор. Он отметил, что важным инструментом в борьбе с агрессором являются эффективные санкции ЕС.