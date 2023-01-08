Росія боїться наступу ЗСУ у Луганській та Запорізькій областях, - розвідка Британії

За даними розвідки, останніми тижнями Росія зміцнила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, особливо між містами Василівка та Оріхів. Ворог продовжує зберігати великі сили на цьому напрямку.

"Те, як Росія працювала над удосконаленням оборони, свідчить про те, що командири, швидше за все, стурбовані можливістю великих наступальних дій України на двох напрямках: або на півночі Луганської області, або на Запоріжжі", - зазначає розвідка.

Успішний наступ ЗСУ у Запорізькій області зруйнує "наземний міст" між території РФ та окупованим Кримом, а просування українських військ у Луганській області ще більше підірве головну мету росіян - так зване "звільнення Донбасу".

"Вирішення, протидії якій із цих загроз віддати пріоритет, ймовірно, є однією з головних дилем для російських планувальників", - йдеться у повідомленні.