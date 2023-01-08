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Россия боится наступления ВСУ в Луганской и Запорожской областях, - разведка Британии

Фото: российская армия боится прорыва ВСУ в Луганской и Запорожской областях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское командование опасается наступления украинских войск в Луганской и Запорожской областях. Прорыв ВСУ разрушит сухопутный путь между территорией России и оккупированным Крымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку британской разведки.

По данным разведки, в последние недели Россия укрепила оборонительные сооружения в центральной части Запорожской области, особенно между городами Васильевка и Орехов. Враг продолжает сохранять большие силы на этом направлении.

"То, как Россия работала над усовершенствованием обороны, свидетельствует о том, что командиры, скорее всего, озабочены возможностью больших наступательных действий Украины на двух направлениях: либо на севере Луганской области, либо на Запорожье", - отмечает разведка.

Успешное наступление ВСУ в Запорожской области разрушит "наземный мост" между территории РФ и оккупированным Крымом, а продвижение украинских войск в Луганской области еще больше подорвет главную цель россиян - так называемое "освобождение Донбасса".

"Решение, противодействие которой из этих угроз отдать приоритет, вероятно, является одной из главных дилемм для российских планировщиков", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, россияне ограничивают движение местного населения по оккупированным территориям Запорожской области.

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Запорожская областьЛуганскВСУРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеВеликобритания